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AGENDA · La Ménitré

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré

samedi 19 septembre 2026 · La Ménitré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
49250 La Ménitré
Département
Maine-et-Loire
Tarif

La Ménitré

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert

La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir   .

La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07 

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English :

European Heritage Days in Anjou Vert

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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