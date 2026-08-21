Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré
samedi 19 septembre 2026 · La Ménitré
Informations pratiques
La Ménitré
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir .
La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
European Heritage Days in Anjou Vert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Ménitré a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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