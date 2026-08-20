Informations pratiques

Visite commentée du moulin et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49 Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Moulin de la Vierge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Moulin de la vierge et exposition « Le tour de France en Anjou » des Archives Départementales du 49. Et vente des cahiers de l’association Histoire et Patrimoine en Vallée d’Anjou

Moulin de la Vierge Rue du Moulin 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite commentée du moulin de la vierge et exposition « Le tour de France en Anjou » des archives départementales du 49. Et vente des cahiers de l’association « histoire et patrimoine en vallée d’Anjou »

©AMCV