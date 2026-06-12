Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme. La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme. La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 8 juillet 2026.
Rives-en-Seine
Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme.
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-31
Visite de la ferme
Venez découvrir la vie à la ferme lors d’une activité conviviale et ludique !
✨ Au programme
Nourrissage des animaux
Fabrication de petits pains
Fabrication du beurre
Goûter inclus
10 participants maximum pour une expérience privilégiée et interactive.
Réservation obligatoire places limitées ! .
La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com
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English : Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme.
L’événement Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme. Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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