Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme. La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine mercredi 8 juillet 2026.

Rives-en-Seine

Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme.

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-31

Visite de la ferme

Venez découvrir la vie à la ferme lors d’une activité conviviale et ludique !

✨ Au programme

Nourrissage des animaux

Fabrication de petits pains

Fabrication du beurre

Goûter inclus

10 participants maximum pour une expérience privilégiée et interactive.

Réservation obligatoire places limitées ! .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 7 49 55 75 24 lapetitefermeauxmerveilles@gmail.com

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English : Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme.

L’événement Atelier Fermier Immersion dans la vie de la ferme. Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme