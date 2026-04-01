Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp

Bourisp

Atelier: feutre à l’aiguille

BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Le feutrage à l’aiguille

Créer de jolies formes en laine à l’aide d’une aiguille à pointe barbelée

En piquant la laine, les fibres s’entrelacent et se feutrent

Durée 1h30 25 €

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BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 01 52 63

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English :

Needle felting

Create beautiful wool shapes with a barbed-tipped needle

As you needle the wool, the fibers intertwine and felted

Duration 1h30 25 ?

L’événement Atelier: feutre à l’aiguille Bourisp a été mis à jour le 2026-04-22 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65