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Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp

Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp lundi 27 avril 2026.

Lieu : BOURISP

Adresse : 2 Cami Vieilh

Ville : 65170 Bourisp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Bourisp

Atelier: feutre à l’aiguille

BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Le feutrage à l’aiguille
Créer de jolies formes en laine à l’aide d’une aiguille à pointe barbelée
En piquant la laine, les fibres s’entrelacent et se feutrent
Durée 1h30 25 €
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BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 01 52 63 

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English :

Needle felting
Create beautiful wool shapes with a barbed-tipped needle
As you needle the wool, the fibers intertwine and felted
Duration 1h30 25 ?

L’événement Atelier: feutre à l’aiguille Bourisp a été mis à jour le 2026-04-22 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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