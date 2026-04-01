Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp
Atelier: feutre à l’aiguille BOURISP Bourisp lundi 27 avril 2026.
Bourisp
Atelier: feutre à l’aiguille
BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Le feutrage à l’aiguille
Créer de jolies formes en laine à l’aide d’une aiguille à pointe barbelée
En piquant la laine, les fibres s’entrelacent et se feutrent
Durée 1h30 25 €
.
BOURISP 2 Cami Vieilh Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 01 52 63
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English :
Needle felting
Create beautiful wool shapes with a barbed-tipped needle
As you needle the wool, the fibers intertwine and felted
Duration 1h30 25 ?
L’événement Atelier: feutre à l’aiguille Bourisp a été mis à jour le 2026-04-22 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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