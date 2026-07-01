UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orgon

Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne Musée Urgonia Orgon

jeudi 9 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée Urgonia
Adresse
Chemin des Aires
Ville
13660 Orgon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
3 3 3

Orgon

Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne au Musée Urgonia.Enfants
Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne .
Les enfants découvriront les motifs de la céramique antique avant de choisir un modèle qu’ils peindront sur un support en terre cuite.

Sur inscription.   .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54  urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ancient Greek figures and ceramics workshop at the Urgonia Museum.

L’événement Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)