Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne Musée Urgonia Orgon
jeudi 9 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne au Musée Urgonia.Enfants
Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne .
Les enfants découvriront les motifs de la céramique antique avant de choisir un modèle qu’ils peindront sur un support en terre cuite.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ancient Greek figures and ceramics workshop at the Urgonia Museum.
L’événement Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)
- Atelier Musique à la Préhistoire Musée Urgonia Orgon 10 juillet 2026
- Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon 10 juillet 2026
- Concours de boules Orgon 12 juillet 2026
- Atelier Histoire du chocolat aztèque Musée Urgonia Orgon 13 juillet 2026
- Paëlla Chemin des Aires Orgon 13 juillet 2026