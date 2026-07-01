Atelier Histoire du chocolat aztèque Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Histoire du chocolat aztèque

Lundi 13 juillet 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Atelier Histoire du chocolat aztèqueEnfants

Atelier Histoire du chocolat aztèque pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants découvriront la recette du chocolat aztèque, son adaptation en Occident, puis plus précisément en Provence.

Ils compareront les deux modes de fabrication du chocolat et la différence tant au niveau des goûts que des fonctions sur les deux continents. Ils suivront la recette aztèque avant de le déguster.



Sur inscriptions. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

History of Aztec Chocolate Workshop

L’événement Atelier Histoire du chocolat aztèque Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence