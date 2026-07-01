Atelier Histoire du chocolat aztèque Musée Urgonia Orgon
lundi 13 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Histoire du chocolat aztèque
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Atelier Histoire du chocolat aztèqueEnfants
Atelier Histoire du chocolat aztèque pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.
Les enfants découvriront la recette du chocolat aztèque, son adaptation en Occident, puis plus précisément en Provence.
Ils compareront les deux modes de fabrication du chocolat et la différence tant au niveau des goûts que des fonctions sur les deux continents. Ils suivront la recette aztèque avant de le déguster.
Sur inscriptions. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
History of Aztec Chocolate Workshop
L’événement Atelier Histoire du chocolat aztèque Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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