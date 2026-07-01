Concours de boules Orgon
dimanche 26 juillet 2026 · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Concours de boules
Dimanche 26 juillet 2026 à partir de 15h30. Place du four à Chaux Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concours de boules, sur la place du Four à Chaux organisé par l’association La Boule de Beauregard.
Avis aux boulistes ! Le club La Boule de Beauregard vous donne rendez-vous pour son prochain concours. Préparez les boules, affûtez vos tirs et venez passer un bon après-midi de compétition dans une ambiance conviviale.
Format Pétanque choisie par deux
Règlement Licence obligatoire.
Sur place Pas de panique, la buvette sera ouverte tout au long de l’après-midi pour se rafraîchir entre deux mènes !
On vous attend nombreux sur les terrains. .
Place du four à Chaux Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 09 04 33
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English :
Boules tournament on the Place du Four %E0 Chaux, organized by the La Boule de Beauregard association.
L’événement Concours de boules Orgon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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