Atelier Musique à la Préhistoire Musée Urgonia Orgon
vendredi 10 juillet 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Musique à la Préhistoire
Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Atelier Musique à la Préhistoire .Enfants
Atelier Musique à la Préhistoire pour les enfants de 4 à 8 ans au Musée Urgonia.
Les premiers instruments de musique connus sont datés de la fin du Paléolithique vers 35.000 ans.
Grâce à plusieurs reproductions d’instruments datés du Paléolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze, les enfants découvriront les plus anciens instruments de musique, les matériaux utilisés pour les fabriquer, les différents types d’instruments et les sons qui pouvaient être produits.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music in Prehistory Workshop.
L’événement Atelier Musique à la Préhistoire Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)
- Atelier Figures et céramiques de la Grèce ancienne Musée Urgonia Orgon 9 juillet 2026
- Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon 10 juillet 2026
- Concours de boules Orgon 12 juillet 2026
- Atelier Histoire du chocolat aztèque Musée Urgonia Orgon 13 juillet 2026
- Paëlla Chemin des Aires Orgon 13 juillet 2026