Atelier Musique à la Préhistoire Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Musique à la Préhistoire

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Atelier Musique à la Préhistoire .Enfants

Atelier Musique à la Préhistoire pour les enfants de 4 à 8 ans au Musée Urgonia.

Les premiers instruments de musique connus sont datés de la fin du Paléolithique vers 35.000 ans.

Grâce à plusieurs reproductions d’instruments datés du Paléolithique, du Néolithique et de l’âge du Bronze, les enfants découvriront les plus anciens instruments de musique, les matériaux utilisés pour les fabriquer, les différents types d’instruments et les sons qui pouvaient être produits.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Music in Prehistory Workshop.

L’événement Atelier Musique à la Préhistoire Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence