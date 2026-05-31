Atelier « fleur en verre soufflé », Atelier L’Alchimiste, Uzerche

Atelier « fleur en verre soufflé » 18 – 20 septembre Atelier L’Alchimiste Corrèze

Tarif préférentiel : 30 € au lieu de 37 €. À partir de 6 à 8 ans. Passage chacun son tour. Groupe limité à 6 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez vous essayer au travail du verre en fusion.

Après avoir choisi vos couleurs, vous participerez à la réalisation d’une fleur en verre en façonnant vous-même les pétales.

La création sera à récupérer le lendemain, après refroidissement complet.

Atelier L’Alchimiste 141 La Gane Lachaud, 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0033650323368 https://boutique.lalchimiste-souffleusedeverre.com https://lalchimisteverre.ellohaweb.com;https://www.instagram.com/lalchimistesouffleusedeverre/;https://www.facebook.com/lalchimistesouffleusedeverre [{« type »: « link », « value »: « https://lalchimisteverre.ellohaweb.com/activites/evenements.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650323368 »}, {« type »: « email », « value »: « lalchimiste.uzerche@gmail.com »}] L’Atelier-boutique de soufflage de verre l’Alchimiste est implanté depuis 2029 sur Uzerche, au coeur de la Corrèze. Il propose en plus de sa boutique en accès libre, des démonstrations commentées et des stages. Dans un soucis d’être encore plus accessible au plus grand nombre, l’atelier a déménagé en 2026 tout en restant sur Uzerche afin de proposer encore plus d’espace et d’accessibilité au plus grand nombre. L’objectif de Julie Lefebvre est de partager sa passion du travail du verre en fusion, gestes inscrits au patrimoine immateriel de l’humanité. Le nouveau lieu accueillera aussi d’autres artisans de façon ponctuelle afin de s’imposer comme un pôle d’attractivité du tourisme de savoir-faire. Grand bâtiment en brique rouge situé dans la zone industrielle de la déchetterie entre le rond-point de l’autoroute de Brive et le rond-point d’intermarché entre la cimenterie et de contrôle technique.

Parking sur la gauche et devant le bâtiment. Place PMR et Bus.

Venez vous essayer au travail du verre en fusion.

©wecandoo