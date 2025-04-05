Atelier fleurs de Bach l’hypersensibilité à fleur de peau Ouvrouer-les-Champs
Atelier fleurs de Bach l’hypersensibilité à fleur de peau Ouvrouer-les-Champs mercredi 29 avril 2026.
Atelier fleurs de Bach l’hypersensibilité à fleur de peau
16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs Loiret
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 09:30:00
fin : 2026-04-29 11:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier découverte fleurs De Bach
Sensibles et hypersensible, cet atelier est fait pour vous!??
Un moment suspendu ou tout est possible à exprimer et ou nous allons comprendre les différentes émotions ressenti par votre profil hautement sensible.
Et nous verrons quelles sont les fleurs de Bach qui peuvent vous accompagner au quotidien pour apaiser vos émotions!
En 2 heures nous aborderons le vaste sujet de l’hypersensibilité, dans l’échange et le partage.
Vous repartirez avec un support et 1 flacon d’elixir floral composé par vos soin selon les émotions du moment.
35€ l’atelier. flacon compris.
Inscription obligatoire
AU plaisir de vous partager cette belle méthode d’équilibrage émotionnel 35 .
16 Route de Jargeau Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bach flower discovery workshop
L’événement Atelier fleurs de Bach l’hypersensibilité à fleur de peau Ouvrouer-les-Champs a été mis à jour le 2026-03-04 par ADRT45