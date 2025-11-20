Sortie nature Les reptiles du site de Courpain Ouvrouer-les-Champs

Sortie nature Les reptiles du site de Courpain

Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

2026-05-09

Balade Loire Les reptiles

Découverte des reptiles qui peuplent le site de Courpain. .

Site naturel de Courpain Ouvrouer-les-Champs 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

