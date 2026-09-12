Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D. La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Un atelier artistique pour petits et grands !

En compagnie de l’artiste Ben D., venez réaliser vos propres fleurs de corail avec des dégradés de points.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D. Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud