Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D. La Distylerie Luçon
samedi 12 septembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Un atelier artistique pour petits et grands !
En compagnie de l’artiste Ben D., venez réaliser vos propres fleurs de corail avec des dégradés de points.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
An art workshop for young and old!
L’événement Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D. Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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