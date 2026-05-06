Atelier Flipbook Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

Atelier Flipbook

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-09

Création d’une petite vidéo sur laquelle vous allez dessiner !

Sur deux jours, nous explorerons le dispositif du “flipbook”

Ressemblant à la méthode de dessin animé traditionnelle sur papier, le flipbook permet d’obtenir une image en mouvement le tout rassemblé dans un petit carnet.

Création d’une petite vidéo sur laquelle vous allez dessiner !

Sur deux jours, nous explorerons le dispositif du “flipbook”

Ressemblant à la méthode de dessin animé traditionnelle sur papier, le flipbook permet d’obtenir une image en mouvement le tout rassemblé dans un petit carnet.

Dans cet atelier, nous dessinerons sur un petit film que nous aurons tourné le premier jour. Lors du deuxième jour, après avoir terminé la partie dessin, nous passerons à la fabrication des carnets à l’aide d’une méthode de reliure appelée “dos carré collé”.

Une projection des films sera organisé à la fin de la deuxième séance à 17h

Adultes et enfants à partir de 12 ans, sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

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English : Atelier Flipbook

Create a short video on which you can draw!

Over two days, we will explore the flipbook device

Similar to the traditional method of cartooning on paper, the flipbook produces a moving image in a small notebook.

L’événement Atelier Flipbook Falaise a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Falaise Suisse Normande