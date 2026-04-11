Atelier floral au musée dites-le avec des fleurs ! Musée de Tessé Le Mans

Le Mans

Atelier floral au musée dites-le avec des fleurs !

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

En partenariat avec Les Maillets fleuris pour les Rendez-vous aux jardins !

Pour les Rendez-vous aux jardins , partez à la rencontre du monde des fleurs au musée de Tessé, véritable source d’inspiration pour l’artiste Albert Maignan. Après avoir découvert les croquis et peintures de fleurs de l’artiste, suivez un atelier pour créer une composition florale originale, sur le modèle des œuvres de l’artiste. Dès 10 ans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr

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English :

In partnership with Les Maillets fleuris for the Rendez-vous aux jardins!

L’événement Atelier floral au musée dites-le avec des fleurs ! Le Mans a été mis à jour le 2026-03-30 par CDT72