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Atelier floral L’atelier Botanique Huriel

Atelier floral L’atelier Botanique Huriel samedi 9 mai 2026.

Lieu : L'atelier Botanique

Adresse : 4 place du Monument-aux-Morts

Ville : 03380 Huriel

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 35 35 35

Huriel

Atelier floral

L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez partager un moment créatif et doux à l’Atelier Botanique
Créez une couronne de fleurs séchées pour apporter une touche naturelle et poétique à votre intérieur.
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L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 15 20 07  latelierbotani-que03@gmail.com

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English :

Come and share a gentle, creative moment at Atelier Botanique
Create a wreath of dried flowers to add a natural, poetic touch to your home.

L’événement Atelier floral Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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