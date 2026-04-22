Atelier floral L’atelier Botanique Huriel

Huriel

Atelier floral

L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez partager un moment créatif et doux à l’Atelier Botanique

Créez une couronne de fleurs séchées pour apporter une touche naturelle et poétique à votre intérieur.

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L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 15 20 07 latelierbotani-que03@gmail.com

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English :

Come and share a gentle, creative moment at Atelier Botanique

Create a wreath of dried flowers to add a natural, poetic touch to your home.

L’événement Atelier floral Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ