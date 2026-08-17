Atelier floral la magie de Noël Châtenois
vendredi 11 décembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Atelier floral la magie de Noël
2 rue Clemenceau Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11 21:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Atelier floral de Noël, animé par Fleurs Alexandra . Apporter un couteau, un sécateur, un petit sac poubelle et un chiffon
Atelier floral de Noël, animé par Fleurs Alexandra.
Apporter un couteau, un sécateur, un petit sac poubelle et un chiffon. .
2 rue Clemenceau Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
No%EBl flower workshop, led by Fleurs Alexandra. Please bring a knife, pruning shears, a small trash bag, and a cloth.
L’événement Atelier floral la magie de Noël Châtenois a été mis à jour le 2026-08-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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