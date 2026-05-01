Atelier floral parfum d’Italie Vigeois
Atelier floral parfum d’Italie Vigeois samedi 23 mai 2026.
Vigeois
Atelier floral parfum d’Italie
Centre Culturel Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier floral sur le thème de l’Italie, animé par Monique Blanc.
Ouvert à tous.
Inscriptions au 06 81 70 70 12 avant le 16 mai 2026.
Tarif en fonction des fleurs disponibles. .
Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12 foyer.vigeois@gmail.com
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English : Atelier floral parfum d’Italie
L’événement Atelier floral parfum d’Italie Vigeois a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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