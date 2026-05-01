Vigeois

Atelier floral parfum d’Italie

Centre Culturel Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier floral sur le thème de l’Italie, animé par Monique Blanc.

Ouvert à tous.

Inscriptions au 06 81 70 70 12 avant le 16 mai 2026.

Tarif en fonction des fleurs disponibles. .

Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 70 70 12 foyer.vigeois@gmail.com

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English : Atelier floral parfum d’Italie

L’événement Atelier floral parfum d’Italie Vigeois a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze