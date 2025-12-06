Marché de l’Avent à Vigeois Vigeois
Marché de l’Avent à Vigeois
Centre Culturel Vigeois Corrèze
Nombreux stands et exposants en intérieur et extérieur, buvette, vin et chocolat chaud, crêpes. Vente d’huîtres.
Inscriptions au 06 09 47 87 22. .
Centre Culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 47 87 22
