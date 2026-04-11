Atelier floral Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier floral Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 23 mai 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier floral
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Atelier floral
Atelier floral. Avec Sylvie du Jardin Arc-en-Ciel. Sur inscription, avec participation. de 15h à 17h. .
153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com
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English :
Floral workshop
L’événement Atelier floral Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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