Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier floral

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier floral

Atelier floral. Avec Sylvie du Jardin Arc-en-Ciel. Sur inscription, avec participation. de 15h à 17h. .

153 Route de Grignon Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@les3ecluses.com

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English :

Floral workshop

L’événement Atelier floral Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD