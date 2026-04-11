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Concert Duo Bodega Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Duo Bodega Vieilles-Maisons-sur-Joudry dimanche 31 mai 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Duo Bodega

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 19:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Concert Duo Bodega
Concert à 15h. Duo bodega. Chansons populaires espagnoles   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Concert Duo Bodega

L’événement Concert Duo Bodega Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD

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