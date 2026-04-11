Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Duo Bodega

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert Duo Bodega

Concert à 15h. Duo bodega. Chansons populaires espagnoles .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Concert Duo Bodega

L’événement Concert Duo Bodega Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD