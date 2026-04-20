Vide-greniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Vide-greniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 30 mai 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Vide-greniers
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Vide-greniers, brocante
Vide-greniers organisé par le comité des fêtes dans le centre ville. Restauration et buvette sur place. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 89 93 comitedesfetes.vm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sales, flea market
L’événement Vide-greniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)
- Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry 25 avril 2026
- Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry 2 mai 2026
- BOUCLES D’EAU DU CANAL D’ORLEANS PROMENADE EN BATEAU et BALADE PEDESTRE Vieilles-Maisons-sur-Joudry 11 mai 2026
- Promenades en bateau et balades pédestre Vieilles-Maisons-sur-Joudry 11 mai 2026
- Triathlon de l’Étang des Bois, Étang des bois, Vieilles-Maisons-sur-Joudry 17 mai 2026