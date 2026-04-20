Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Vide-greniers

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Vide-greniers, brocante

Vide-greniers organisé par le comité des fêtes dans le centre ville. Restauration et buvette sur place. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 89 93 comitedesfetes.vm@gmail.com

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English :

Garage sales, flea market

L’événement Vide-greniers Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD