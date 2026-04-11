Concert Selon les Humains Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Selon les Humains Vieilles-Maisons-sur-Joudry vendredi 22 mai 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Selon les Humains
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Concert Selon les humains + apéro
Concert à 19h. Selon les humains. Duo en chansons qui racontent notre monde avec humour et sensibilité. Apéro coucher du soleil de 18h à 22h .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert Selon les humains + aperitif
L’événement Concert Selon les Humains Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (Loiret)
- Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry 2 mai 2026
- Concert Duo Bulle Vieilles-Maisons-sur-Joudry 3 mai 2026
- Concert Duo Zinc à Sète Vieilles-Maisons-sur-Joudry 8 mai 2026
- Bijoux en micro macramé Vieilles-Maisons-sur-Joudry 9 mai 2026
- Atelier écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry 10 mai 2026