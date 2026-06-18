Atelier Fougères et plantes alliées (Journées Européennes du Patrimoine) Bibliothèque de la SHNA Autun
Atelier Fougères et plantes alliées (Journées Européennes du Patrimoine) Bibliothèque de la SHNA Autun samedi 19 septembre 2026.
Autun
Atelier Fougères et plantes alliées (Journées Européennes du Patrimoine)
Bibliothèque de la SHNA 38 Avenue Charles de Gaulle Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comment en connaître plus sur les fougères, les reconnaître, les observer … un atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes. Inscriptions auprès de la SHNA-OFAB .
Bibliothèque de la SHNA 38 Avenue Charles de Gaulle Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 72 contact@shna.fr
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English : Atelier Fougères et plantes alliées (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Atelier Fougères et plantes alliées (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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