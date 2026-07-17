Atelier Fougères et plantes alliées, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

Informations pratiques

Atelier Fougères et plantes alliées Samedi 19 septembre, 14h00 Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire

Inscription à faire auprès de la SHNA-OFAB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les fougères, les identifier, mais aussi les observer, cet atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes est fait pour vous !

Société d’Histoire naturelle d’Autun 38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.shna-ofab.fr/ »}]

Comment en connaître plus sur les fougères, les reconnaître, les observer … un atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes.

© Logga Wiggler – Pixabay