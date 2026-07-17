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Atelier Fougères et plantes alliées, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire naturelle d'Autun · Autun

Atelier Fougères et plantes alliées, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Société d'Histoire naturelle d'Autun
Adresse
38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Inscription à faire auprès de la SHNA-OFAB

Atelier Fougères et plantes alliées Samedi 19 septembre, 14h00 Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire

Inscription à faire auprès de la SHNA-OFAB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les fougères, les identifier, mais aussi les observer, cet atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes est fait pour vous !

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Comment en connaître plus sur les fougères, les reconnaître, les observer … un atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes.

© Logga Wiggler – Pixabay

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