Atelier Fougères et plantes alliées, Société d’Histoire naturelle d’Autun, Autun
samedi 19 septembre 2026 · Société d'Histoire naturelle d'Autun · Autun
Informations pratiques
Atelier Fougères et plantes alliées Samedi 19 septembre, 14h00 Société d’Histoire naturelle d’Autun Saône-et-Loire
Inscription à faire auprès de la SHNA-OFAB
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Si vous souhaitez en apprendre plus sur les fougères, les identifier, mais aussi les observer, cet atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes est fait pour vous !
Société d’Histoire naturelle d’Autun 38 avenue Charles de Gaulle 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.shna-ofab.fr/ »}]
Comment en connaître plus sur les fougères, les reconnaître, les observer … un atelier pour amateur ou néophyte amoureux des plantes.
© Logga Wiggler – Pixabay
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