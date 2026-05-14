Atelier fouilles Archéothanat’os les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Atelier fouilles Archéothanat’os les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze

Du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026.

À 10h, 11h, 14h et 15h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous au Muséum d’histoire naturelle de Marseille pour un atelier fouilles Archéothanat’os les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze.Enfants

Partez à la découverte du métier d’archéo-anthropologue ! Comme un spécialiste, venez vous initier à la fouille archéologique de sépultures et découvrir l’évolution des pratiques funéraires au fil du temps. Par groupe de trois, vous mènerez un chantier de fouille sur une tombe ancienne, afin de comprendre comment étaient enterrés les morts au Paléolithique, au Néolithique et à l’âge du Bronze.



Animé par des chercheurs et des étudiantes de l’unité mixte de recherche en Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES) Aix-Marseille Université (AMU) Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) Etablissement Français du Sang (EFS).



Journées Européennes de l’Archéologie (JEA)



• Famille, enfant dès 6 ans

• Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55

• NB Les créneaux du matin sont à privilégier pour les enfants de moins de 10 ans, ceux de l’après-midi pour les enfants de plus de 10 ans .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 50

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English :

Join us at the Marseilles Natural History Museum for an excavation workshop: Archéothanat?os: funerary practices from the Palaeolithic to the Bronze Age.

L’événement Atelier fouilles Archéothanat’os les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Ville de Marseille