Atelier fouilles : Archéothanat’os : les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze, Muséum d’histoire naturelle Marseille, Marseille

Atelier fouilles : Archéothanat’os : les pratiques funéraires du Paléolithique à l’âge du Bronze 13 et 14 juin Muséum d’histoire naturelle Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du métier d’archéo-anthropologue !

Comme un spécialiste, venez vous initier à la fouille archéologique de sépultures et découvrir l’évolution des pratiques funéraires au fil du temps. Par groupe de trois, vous mènerez un chantier de fouille sur une tombe ancienne, afin de comprendre comment étaient enterrés les morts au Paléolithique, au Néolithique et à l’âge du Bronze.

Animé par des chercheurs et des étudiantes de l’unité mixte de recherche en Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé (ADES) – Aix-Marseille Université (AMU) – Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) – Etablissement Français du Sang – (EFS)

Famille, enfant dès 6 ans

Inscription obligatoire au 04 91 14 59 55

NB : Les créneaux du matin sont à privilégier pour les enfants de moins de 10 ans, ceux de l’après-midi pour les enfants de plus de 10 ans

Muséum d’histoire naturelle Marseille Palais Longchamp (aile droite) Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 91 14 59 50 https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0 Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement patrimonial, bicentenaire, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, outil essentiel de partage des

savoirs naturalistes pour toutes et tous, il s’appuie sur une riche programmation culturelle et scientifique et sur des espaces dédiés à la médiation, à l’accueil des publics et aux expositions. Il se

distingue par la qualité de ses collections naturalistes (botanique, zoologie, paléontologie…) dont moins de I % des 600 000 spécimens conservés y sont exposés. Il accueille près de 187 000 visiteurs par an, avec plus de 15 000 scolaires, offrant un socle commun de connaissances pour relever les enjeux actuels de notre société. La ligne de métro 1 dessert la station “Cinq Avenues et la ligne de tramway T2

Partez à la découverte du métier d’archéo-anthropologue !

@MHNM_VDM