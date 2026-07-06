Atelier fresque de l’autisme Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Cet atelier est animé par le CRAIF (Centre de Ressources Autisme Île-de-France.) Atelier proposé en collaboration avec la CPTS12.

En savoir plus sur les fresques de l’autisme : https://fresquedelautisme.org/

Samedi 11 juillet de 10h à 13h

Tout public | Sur inscription

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Salle d’animation – RDC

Participez à une fresque de l’autisme : un atelier collaboratif pour trouver des stratégies personnalisées et soutenir les personnes autistes dans leur quotidien.

Le samedi 11 juillet 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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