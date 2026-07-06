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Atelier fresque de l’autisme Médiathèque Hélène Berr Paris

samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris

Atelier fresque de l’autisme Médiathèque Hélène Berr Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Berr
Adresse
70 rue de Picpus
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
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Cet atelier est animé par le CRAIF (Centre de Ressources Autisme Île-de-France.) Atelier proposé en collaboration avec la CPTS12.

En savoir plus sur les fresques de l’autisme : https://fresquedelautisme.org/

Samedi 11 juillet de 10h à 13h
Tout public | Sur inscription
S’inscrire en ligne
Salle d’animation – RDC

Participez à une fresque de l’autisme : un atelier collaboratif pour trouver des stratégies personnalisées et soutenir les personnes autistes dans leur quotidien.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr


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