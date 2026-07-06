Atelier fresque de l’autisme Médiathèque Hélène Berr Paris
samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque Hélène Berr · Paris
Informations pratiques
Cet atelier est animé par le CRAIF (Centre de Ressources Autisme Île-de-France.) Atelier proposé en collaboration avec la CPTS12.
En savoir plus sur les fresques de l’autisme : https://fresquedelautisme.org/
Samedi 11 juillet de 10h à 13h
Tout public | Sur inscription
S’inscrire en ligne
Salle d’animation – RDC
Participez à une fresque de l’autisme : un atelier collaboratif pour trouver des stratégies personnalisées et soutenir les personnes autistes dans leur quotidien.
Le samedi 11 juillet 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit
Public adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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