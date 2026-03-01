Atelier Fresque de l’eau Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Atelier Fresque de l’eau

Mercredi 18 mars 2026 de 9h30 à 12h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) pour un atelier Fresque de l’eau .Enfants

Animé par l’association Eau’Dyssée, cet atelier ludique et collaboratif, propose d’en apprendre davantage sur le cycle de l’eau et invite à s’interroger sur nos dépendances à ce bien commun.



• Pour tous et toutes à partir de 12 ans, si accompagné d’un adulte (public individuel)

• Durée 3h

• Atelier gratuit Inscription obligatoire (https://www.fresquedelabiodiversite.org/#participer)



La journée mondiale de l’eau qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l’accent sur l’importance de l’eau douce .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Marseille Natural History Museum (MHNM) for a workshop: Water Fresco .

