Atelier: Fresque du sol MJC Jean Moulin Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Atelier: Fresque du sol

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Fresque du sol, atelier ludique avec une ingénieure agronome, vous permettra de comprendre l’importance du sol et découvrir comment fonctionnent nos différents sols et tout ce qu’ils peuvent apporter à nos sociétés.

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MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 40 15 info@mjcblv.fr

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English :

The Soil Mural, a fun workshop led by an agricultural engineer, will help you understand the importance of soil and discover how our different types of soil work and all the benefits they provide to our communities.

L’événement Atelier: Fresque du sol Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme