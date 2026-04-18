Atelier cosmétique Rituel du quotidien Les Ateliers SOWA Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Atelier cosmétique Rituel du quotidien

Les Ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Confectionnez votre gel douche surgras à base de savon artisanal saponifié à chaud & un lait hydratants corporels aux ingrédients naturels. Associez actifs naturels, hydrolat et huiles végétales pour créer une routine douceur et bien-être.

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Les Ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

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English :

Make your own superfatted shower gel from artisanal hot-saponified soap & a body moisturizer with natural ingredients. Combine natural active ingredients, hydrolat and plant oils to create a gentle, well-being routine.

L’événement Atelier cosmétique Rituel du quotidien Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme