Atelier cosmétique Rituel du quotidien Les Ateliers SOWA Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Rituel du quotidien Les Ateliers SOWA Bourg-lès-Valence samedi 20 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Rituel du quotidien
Les Ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Confectionnez votre gel douche surgras à base de savon artisanal saponifié à chaud & un lait hydratants corporels aux ingrédients naturels. Associez actifs naturels, hydrolat et huiles végétales pour créer une routine douceur et bien-être.
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Les Ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
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English :
Make your own superfatted shower gel from artisanal hot-saponified soap & a body moisturizer with natural ingredients. Combine natural active ingredients, hydrolat and plant oils to create a gentle, well-being routine.
L’événement Atelier cosmétique Rituel du quotidien Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
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