Concert Les harpes font leur cinéma Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Concert Les harpes font leur cinéma

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un moment poétique où musique et images se rencontrent pour faire naître des univers sensibles et surprenants.

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Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

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English :

A poetic moment where music and images come together to create a sensitive and surprising universe.

L’événement Concert Les harpes font leur cinéma Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme