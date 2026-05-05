Concert Les harpes font leur cinéma Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Concert Les harpes font leur cinéma Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence samedi 13 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Concert Les harpes font leur cinéma
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un moment poétique où musique et images se rencontrent pour faire naître des univers sensibles et surprenants.
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Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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English :
A poetic moment where music and images come together to create a sensitive and surprising universe.
L’événement Concert Les harpes font leur cinéma Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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