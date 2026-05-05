Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 10:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.

L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme