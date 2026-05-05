Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 10:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Un moment tout en douceur pour chanter, jouer et partager les comptines qui bercent les tout-petits.
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Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
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English :
A gentle moment to sing, play and share nursery rhymes.
L’événement Spectacle de comptines Toc Toc Toc Monsieur Pouce Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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