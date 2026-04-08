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Humour Amélie Abrieu dans En crise de la quarantaine Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Humour Amélie Abrieu dans En crise de la quarantaine Quai Thannaron Bourg-lès-Valence mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Quai Thannaron

Adresse : L'Appart café Café Théâtre

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 18.5 18.5

Bourg-lès-Valence

Humour Amélie Abrieu dans En crise de la quarantaine

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 20:30:00

Date(s) :
2026-05-13

40 ans et toujours aussi loseuse mais en plus ringarde ! Se rendre compte qu’on vieillit, ce n’est pas toujours évident… Mais ça peut être marrant…
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

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English :

40 years old and still a loser, but even cheesier! Realizing that you’re getting older isn’t always easy… But it can be fun…

L’événement Humour Amélie Abrieu dans En crise de la quarantaine Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme

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