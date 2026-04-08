Spectacle Nettoyage à sec uniquement ! Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Spectacle Nettoyage à sec uniquement ! Quai Thannaron Bourg-lès-Valence jeudi 14 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Spectacle Nettoyage à sec uniquement !
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 20:30:00
fin : 2026-05-14 20:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Axel rêve de rejoindre Lalie pour un stage de poterie à Méribel sauf que… rien ne va se passer comme prévu ! Avec beaucoup d’humour, plusieurs personnages décalés et évènements loufoques vont venir s’interposer dans la réalisation de ce beau projet.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
Axel dreams of joining Lalie for a pottery workshop in Méribel, but… nothing goes according to plan! With a lot of humor, several offbeat characters and zany events get in the way of this wonderful project.
L’événement Spectacle Nettoyage à sec uniquement ! Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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