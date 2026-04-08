Spectacle Nettoyage à sec uniquement ! Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Spectacle Nettoyage à sec uniquement !

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:30:00

fin : 2026-05-14 20:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Axel rêve de rejoindre Lalie pour un stage de poterie à Méribel sauf que… rien ne va se passer comme prévu ! Avec beaucoup d’humour, plusieurs personnages décalés et évènements loufoques vont venir s’interposer dans la réalisation de ce beau projet.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Axel dreams of joining Lalie for a pottery workshop in Méribel, but… nothing goes according to plan! With a lot of humor, several offbeat characters and zany events get in the way of this wonderful project.

L’événement Spectacle Nettoyage à sec uniquement ! Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme