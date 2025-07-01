Comédie Musicale: Belles, Belles, Belles Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Comédie Musicale: Belles, Belles, Belles

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 15:00:00

fin : 2026-05-05 15:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur avec Belles, Belles, Belles , un spectacle pétillant ! Sur scène, des voix sublimes et des chorégraphies enjouées.

Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

Get ready for a whirlwind journey of music, dance and good humor with Belles, Belles, Belles , a sparkling show! On stage, sublime voices and playful choreography.

