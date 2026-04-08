Mentalisme Julien Ammar dans Histoires extraordinaires Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Mentalisme Julien Ammar dans Histoires extraordinaires

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 20:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-08

Julien Ammar est le seul de sa discipline à mêler l’art du Mentalisme à celui de l’art du Conte. Assistez à une représentation unique ou art du conte et mentalisme vont se mêler.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

Julien Ammar is the only one in his field to combine the art of Mentalism with the art of Storytelling. Attend a unique performance where storytelling and mentalism come together.

L’événement Mentalisme Julien Ammar dans Histoires extraordinaires Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme