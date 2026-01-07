One woman show Karo dans No Limit L’Appart café Bourg-lès-Valence
One woman show Karo dans No Limit L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 15 mai 2026.
One woman show Karo dans No Limit
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-16 20:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Oubliez tout et laissez-vous transporter dans l’univers décalé de Karo.
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Forget everything and let yourself be transported into the quirky world of Karo.
L’événement One woman show Karo dans No Limit Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme