One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin L’Appart café Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:30:00

fin : 2026-06-29 20:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29

Pour vous expliquer comment il est passé de la Police Judiciaire à la scène, Thierry va devoir vous parler de son intimité.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

To explain how he went from the Police to the stage, Thierry will have to tell you about his intimacy.

L’événement One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme