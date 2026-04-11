One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin L’Appart café Bourg-lès-Valence
One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin L’Appart café Bourg-lès-Valence lundi 13 avril 2026.
Bourg-lès-Valence
One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 20:30:00
fin : 2026-06-29 20:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29
Pour vous expliquer comment il est passé de la Police Judiciaire à la scène, Thierry va devoir vous parler de son intimité.
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To explain how he went from the Police to the stage, Thierry will have to tell you about his intimacy.
L’événement One man show Thierry Roudil dans Titi fait son show latin Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Atelier réalisez votre bijou avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Démonstration présentation des outils et techniques avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Exposition collective au Manoir de Genas Journées Européennes des Métiers d’Art Manoir de Genas Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence 11 avril 2026
- Les Frères Ventouses Quai Thannaron Bourg-lès-Valence 12 avril 2026