Théâtre d’impro Les Sachants avec la Cie Les Excités Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Théâtre d’impro Les Sachants avec la Cie Les Excités

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Un spectacle d’impro complètement loufoque ! Plus fort que Google et ChatGPT ! Aujourd’hui, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à toutes les questions les plus sordides que vous pourriez vous poser !

.

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A zany improv show! Stronger than Google and ChatGPT! Today, the world’s two greatest experts come together to answer all the sordid questions you might have!

L’événement Théâtre d’impro Les Sachants avec la Cie Les Excités Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme