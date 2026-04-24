Atelier zéro déchet Savon noir ménager Les ateliers SOWA Bourg-lès-Valence
Atelier zéro déchet Savon noir ménager Les ateliers SOWA Bourg-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Atelier zéro déchet Savon noir ménager
Les ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. On recycle nos huiles de friture en Savon NOIR ménager.
Parce que sublimer un déchet plutôt que de le jeter, c’est le geste le plus engagé qui soit.
.
Les ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Initiate yourself to the authentic art of transforming materials, in a rich and technical moment. We recycle our cooking oil into household BLACK Soap.
Because sublimating waste rather than throwing it away is the most committed gesture of all.
L’événement Atelier zéro déchet Savon noir ménager Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)
- Atelier Terre Œuvre Ephémère Manoir de Genas Bourg-lès-Valence 24 avril 2026
- One man show Loïc Roso dans Sans limite L’Appart café Bourg-lès-Valence 25 avril 2026
- ELENA NAGAPETYAN THEATRE LE RHONE Bourg Les Valence 25 avril 2026
- Atelier Terre en famille Manoir de Genas Bourg-lès-Valence 25 avril 2026
- Visite guidée Une image vaut mille mots place de la Liberté Bourg-lès-Valence 25 avril 2026