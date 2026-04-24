Atelier zéro déchet Savon noir ménager Les ateliers SOWA Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Atelier zéro déchet Savon noir ménager

Les ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Initiez-vous à l’art authentique de la transformation des matières, dans un moment riche et technique. On recycle nos huiles de friture en Savon NOIR ménager.

Parce que sublimer un déchet plutôt que de le jeter, c’est le geste le plus engagé qui soit.

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Les ateliers SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr

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English :

Initiate yourself to the authentic art of transforming materials, in a rich and technical moment. We recycle our cooking oil into household BLACK Soap.

Because sublimating waste rather than throwing it away is the most committed gesture of all.

L’événement Atelier zéro déchet Savon noir ménager Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme