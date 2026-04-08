Humour Louis Bonhoure dans Caméléon Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Louis Bonhoure dans Caméléon

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Après avoir fait les premières partie de Gad Elmaleh, Waly Dia, Gérémy Crédeville, Louis vous embarque avec lui dans son univers !

.

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After opening for Gad Elmaleh, Waly Dia and Gérémy Crédeville, Louis invites you into his world!

L’événement Humour Louis Bonhoure dans Caméléon Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme