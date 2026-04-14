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Tous en selle !, CTM, Bourg-lès-Valence

Tous en selle !, CTM, Bourg-lès-Valence

Tous en selle !, CTM, Bourg-lès-Valence mercredi 20 mai 2026.

Lieu : CTM

Adresse : rue Mozart, 26000 Valence

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tous en selle ! Mercredi 20 mai, 08h00, 12h30 CTM Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T08:00:00+02:00 – 2026-05-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T12:30:00+02:00 – 2026-05-20T13:30:00+02:00

Parlons vélo pendant une pause café entre 8h et 10h

  • Témoignages inspirants de pro-vélo
  • Informations pratiques pour vos déplacements domicile-travail, professionnels et de loisirs
  • Test de vélos à assistance électrique et/ou de la carte libelo
  • Découverte des actions de la Ville en faveur du Vélo
  • Compréhension des bénéfices du vélo pour la santé et l’environnement
  • Révision du code de la route

Balade en vélo entre collègues : départ à 12h30

CTM rue Mozart, 26000 Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Parlons vélo pendant une pause café et Balade en vélo entre collègues

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