Chorale et DJ Set: Choir Ensemble et Von Kids Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Chorale et DJ Set: Choir Ensemble et Von Kids

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

On commence avec Choir Ensemble, chorale de reprise rock avec plus de 50 chanteurs ! Et on enchaine avec Von Kids pour un gros dj set r’n’r post punk wave !

Tellement content de pouvoir accueillir ces deux projets phares locaux sur notre scène du VEX !

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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

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English :

We start with Choir Ensemble, a rock cover choir with over 50 singers! Then it’s on to Von Kids for a post-punk wave r?n?r dj set!

So happy to be able to welcome these two local flagship projects to our VEX stage!

L’événement Chorale et DJ Set: Choir Ensemble et Von Kids Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme