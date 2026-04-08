Humour Hinde Daoui dans Fille unique Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Hinde Daoui dans Fille unique

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 20:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Découvrez Hinde dans son one-girl show acidulé ! Mêlant stand-up, sketchs et chansons, elle vous invite dans son conte de fées barré à rire du défi d’être adulte, sans oublier ses rêves de jeunesse.

.

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Hinde in her tangy one-girl show! Mixing stand-up, sketches and songs, she invites you to laugh at the challenge of being an adult, without forgetting the dreams of youth.

L’événement Humour Hinde Daoui dans Fille unique Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme