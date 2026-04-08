Humour Hinde Daoui dans Fille unique Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Humour Hinde Daoui dans Fille unique Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 12 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour Hinde Daoui dans Fille unique
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 20:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Découvrez Hinde dans son one-girl show acidulé ! Mêlant stand-up, sketchs et chansons, elle vous invite dans son conte de fées barré à rire du défi d’être adulte, sans oublier ses rêves de jeunesse.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
Discover Hinde in her tangy one-girl show! Mixing stand-up, sketches and songs, she invites you to laugh at the challenge of being an adult, without forgetting the dreams of youth.
L’événement Humour Hinde Daoui dans Fille unique Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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