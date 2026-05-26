Concert: duo Crête & Moustache Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Concert: duo Crête & Moustache

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Pour cette dernière date de la saison 25/26 des soirées Vacarm’N’Dub on accueille le duo Crête & Moustache (Woody Vibes & Dubanko) ainqi que le live Ex-Echo pour une last dance electro dub !

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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

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English :

For the last date of the 25/26 Vacarm?N?Dub season, we welcome the duo Crête & Moustache (Woody Vibes & Dubanko) and the live Ex-Echo for a last dance electro dub!

L’événement Concert: duo Crête & Moustache Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme