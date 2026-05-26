Concert: duo Crête & Moustache Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Concert: duo Crête & Moustache Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence vendredi 12 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Concert: duo Crête & Moustache
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Pour cette dernière date de la saison 25/26 des soirées Vacarm’N’Dub on accueille le duo Crête & Moustache (Woody Vibes & Dubanko) ainqi que le live Ex-Echo pour une last dance electro dub !
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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
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English :
For the last date of the 25/26 Vacarm?N?Dub season, we welcome the duo Crête & Moustache (Woody Vibes & Dubanko) and the live Ex-Echo for a last dance electro dub!
L’événement Concert: duo Crête & Moustache Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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