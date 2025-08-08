Conférence Géologie des volcans de l’Ardèche Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence
Conférence Géologie des volcans de l’Ardèche
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Adhérent Inscription sur le site au tarif préférentiel 6 €
Adhérent non inscrit 8 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Cette intervention permettra de comprendre le volcanisme de l’Ardèche en s’intéressant à certains de ses sites remarquables (Rochemaure, le Coiron, Jaujac, Ray-Pic, Gerbier de Jonc, les Maars ardéchois, la Vestide du Pal etc..)
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
English :
This talk will provide an insight into volcanism in the Ardèche region, with a focus on some of its outstanding sites (Rochemaure, Coiron, Jaujac, Ray-Pic, Gerbier de Jonc, the Ardèche Maars, Vestide du Pal etc.)
