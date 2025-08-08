Conférence Géologie des volcans de l’Ardèche Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence

Conférence Géologie des volcans de l’Ardèche

Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adhérent Inscription sur le site au tarif préférentiel 6 €

Adhérent non inscrit 8 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Cette intervention permettra de comprendre le volcanisme de l’Ardèche en s’intéressant à certains de ses sites remarquables (Rochemaure, le Coiron, Jaujac, Ray-Pic, Gerbier de Jonc, les Maars ardéchois, la Vestide du Pal etc..)

.

Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

This talk will provide an insight into volcanism in the Ardèche region, with a focus on some of its outstanding sites (Rochemaure, Coiron, Jaujac, Ray-Pic, Gerbier de Jonc, the Ardèche Maars, Vestide du Pal etc.)

