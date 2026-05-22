Atelier scrapbooking Fête des mères MPT de Chony Bourg-lès-Valence
Atelier scrapbooking Fête des mères MPT de Chony Bourg-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Atelier scrapbooking Fête des mères
MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez passer un moment convivial autour du scrapbooking et repartez avec votre création. Venez créer votre carte de vœux personnalisée pour la fête des mères.
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MPT de Chony 55 rue Roger Salengro Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr
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English :
Come and spend a convivial moment around scrapbooking and leave with your own creation. Come and create your own personalized greetings card for Mother’s Day.
L’événement Atelier scrapbooking Fête des mères Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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