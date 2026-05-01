Concert les comédies musicales au cinéma Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Concert les comédies musicales au cinéma Espace Girodet Bourg-lès-Valence samedi 23 mai 2026.
Bourg-lès-Valence
Concert les comédies musicales au cinéma
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
1ère partie Ensemble instrumental de l’Herbasse 2ème partie Orchestre Harmonie de Bourg lès Valence
Concert sur le thème des comédies musicales au cinéma.
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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 86 95 contact@cmblv.fr
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English :
part 1: Ensemble instrumental de l’Herbasse Part 2: Orchestre Harmonie de Bourg lès Valence
Concert on the theme of movie musicals.
L’événement Concert les comédies musicales au cinéma Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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