Concert les comédies musicales au cinéma Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Concert les comédies musicales au cinéma

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

1ère partie Ensemble instrumental de l’Herbasse 2ème partie Orchestre Harmonie de Bourg lès Valence

Concert sur le thème des comédies musicales au cinéma.

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Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 86 95 contact@cmblv.fr

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English :

part 1: Ensemble instrumental de l’Herbasse Part 2: Orchestre Harmonie de Bourg lès Valence

Concert on the theme of movie musicals.

L’événement Concert les comédies musicales au cinéma Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme