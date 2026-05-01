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Vide-grenier de l’école maternelle de l’Armailler Ecole maternelle de l’Armailler Bourg-lès-Valence

Vide-grenier de l’école maternelle de l’Armailler Ecole maternelle de l’Armailler Bourg-lès-Valence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ecole maternelle de l'Armailler

Adresse : 156 rue André Curinier

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bourg-lès-Valence

Vide-grenier de l’école maternelle de l’Armailler

Ecole maternelle de l’Armailler 156 rue André Curinier Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Ecole maternelle de l’Armailler 156 rue André Curinier Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 94 78 24  apedelarmailler.infos@gmail.com

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L’événement Vide-grenier de l’école maternelle de l’Armailler Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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