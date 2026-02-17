Visite guidée La Cartoucherie rue de Chony Bourg-lès-Valence
rue de Chony RDV côté rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-05-29 14:30:00
fin : 2026-05-29 14:30:00
2026-05-29
Partez à la découverte de la transformation d’une usine de textile en cartoucherie nationale. La visite vous dévoilera l’histoire de ce site industriel du XIXe siècle aujourd’hui remarquablement restauré et réhabilité.
rue de Chony RDV côté rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Discover the transformation of a textile factory into a national cartridge factory. The tour will reveal the history of this 19th-century industrial site, now remarkably restored and rehabilitated.
